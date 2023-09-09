مصطفى قمر يسخر من الناقد طارق الشناوي

بكلمات قاسية، ردّ الفنان المصري مصطفى قمر على هجوم الناقد طارق الشناوي ضد فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو من بطولته.

وقال قمر في منشور عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلاً وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش".

وأضاف تعليقاً على صورة الشناوي وتصريحاته: "طيب إنت اللي جيبته لنفسك. عموماً ياللي اسمك طارق إنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون إنك ماشفتش الفيلم، وعموماً اللي هيردّ عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم، اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني".

واختتم مصطفى قمر حديثه ساخراً: "فكّرني كدة شغلتك إيه؟ هي من أربع حروف بيتهيألي".

وكان طارق الشناوي قد قال: "الفيلم من أسوأ الأعمال الفنية على الرغم من أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة، ولكن اللي عملوه ملهوش علاقة بالجزء الأول، ولا فن السينما اللي بنعيشه دلوقتي وتراجع لزمن ما قبل الجزء الأول". وأضاف: "مشكلة مصطفى قمر إنه عايش على الزمن القديم، المطرب بيتعمل له أفلام إزاي؟ نرجع لأم كلثوم لما بتنجح بيتعملها فيلم، وعبد الحليم حافظ لما عمل أغنية "على قد الشوق"، فاتعمله فيلم مع شادية لإنه كان ناجح كمطرب، ولما بتفشل كمطرب مش هتصعدك السينما والسينما بتروح للبريق مش هي اللي بتعطيك بريق، مصطفى قمر في عز فشله كمطرب قرر إنه يعمل الفيلم واللي اشتغل معاه الجزء الثاني الحريم اللي مش مطلوبين أوي في السينما".

وعن السبب الحقيقي لاعتذار ياسمين عبد العزيز عن عدم المشاركة في الفيلم، أوضح طارق الشناوي: "هي الوحيدة اللي لها وهج واسم ورفضت تكون موجودة مع مصطفى قمر في "أولاد حريم كريم"، قالت لأ لإنها مش هتبقى موجودة كنصف بطلة أو خُمس بطلة... كتابة "أولاد حريم كريم" قديمة أوي والتفاصيل معدتش تجيب ولا تضحك، ومصطفى قمر افتقد الوهج وفق نجاحه وبيمثل الدور من غير حالة من الوهج والشغف، بيؤدي فقط حافظ مش حابب".

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