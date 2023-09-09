شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تولستوي في السينما.. حرب وحب ومشاعر إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم السبت 9 سبتمبر ذكري ميلاد الكاتب الروسي ليو تولستوي، وهو من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق، وهو بالمناسبة لم يكم روائيا فقط ولكنه كان مصلحا اجتماعيا وداعية سلام ومفكرا أخلاقيا.

هذا الأديب نهلت السينما من اعماله وقدمت روايتي (الحرب والسلام) و(أنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية، وأغلب رواياته كانت الحرب وقصص الحب والحكايات الإنسانية هي المحور الأساس في أعمال تولستوي، فقد استغل هذا الأديب العظيم وجوده في الجيش وألف قصصا من وحيها، وحتي بعد خروجه من الجيش استكمل قصصه بنفس الطريقة.



آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا

فلنبدأ برواية " آنا كارنينا " التي اقتبست عنها أفلام سينمائية كثيرة، إذ تم تقديمها في عدة نسخ، منها فيلم من إنتاج عام 1997، من بطولة صوفي مارسو، وكان آخرها فيلم من إنتاج عام 2012، ومن بطولة كيرا نايتلي، وجود لو، وإخراج جو رايت، والسينما المصرية قدمت تلك الرواية في فيلم شهير جدا وهو فيلم " نهر الحب " لفاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم، والقصة الأصلية تحكي عن "آنا" زوجة مسئول بالدولة تقع في حب ضابط وترحل مع هذا الضابط العاشق وترحل معه وتترك زوجها وابنها وينبذها المجتمع لذلك وبعد فترة يمل الضابط فرونسكي منه ويذهب ليغوي غيرها ثم يقرر تركها وتقرر الانتقام منه.

من روايات تولستوي العظيمة رواية " war and peace " الحرب والسلام التي تحولت إلى فيلم عام 1956، الحقبة التي كانت فيها روسيا في حالة حرب مع فرنسا في عهد نابليون عام 1812، ويروي الفيلم قصة المجتمع الروسي في عهد نابليون، بين أحداث الحرب والسلم، ودمج تولستوي فيها شخصيات عديدة، رئيسية وثانوية، تاريخية وأخرى خيالية، ابتدعها تولستوي نفسه، والفيلم من بطولة أودري هيبورن، وأنيتا إكبرج.



war and peace



اعمال تولستوي



الحرب والسلام من اعمال تولستوي



الحرب والسلام