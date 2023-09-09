محمد هنيدي يطلب من جمهوره الدعاء لأهل المغرب بسبب الزلزال

طالب الفنان محمد هنيدي جمهوره بالدعاء لأهل المغرب، وذلك بعد حادث الزالزال الذي حدث منذ ساعات.

ونشر عبر حسابه على موقع الفيسبوك منشورًا نصه: «ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب».

وأصدرت الحكومة المغربية بيانا بشأن أول حصيلة رسمية لأعداد ضحايا الزلزال الكبير الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان رسمي، إن أعداد ضحايا الزلزال حتى الآن وصل نحو 296 ضحية.

كانت نقلت رويترز عن مسؤول مغربي تأكيده وقوع عشرات الضحايا، إثر الزلزال الذي ضرب المغرب، اليوم، أغلبهم في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب مراكش، في حين لم ترد أنباء رسمية عن سقوط ضحايا حتى الآن.

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