شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون الشعب المغربي بعد الزلزال: "قلوبنا موجوعة لطفك يارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين في مصر والوطن العربي على دعم الشعب المغربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وراح ضحيته حتى الأن أكثر من 600 شخصا، وتعزية أهالي الضحايا.

حيث كتبت الفنان نوال الزغبي عبر حسابها على "تويتر": "يا رب احمى المغرب وشعبها"، والفنانة جنات شاركت صورة لعلم المغرب وحرصت على الدعاء للشعب المغربي، معلقة على الصورة من خلال حسابها على "انستجرام": "لطفك يا رب".



جنات

بينما تعاطفت الفنانة نجوى كرم مع زلزال المغرب، ونشرت فيديو لها عبر حسابها على "تويتر"، للدعاء للشعب المغربي وتقديم التعزية لأسر الضحايا، وعلقت على "الفيديو": "كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن، يارب استرها علي أخواتنا في المغرب".

ودعت الفنانة أصالة لأهالي المغرب عبر "تويتر"، حيث كتبت: "الله يحفظ أهلنا الغالين بالوطن الغالي المغرب الحبيب.. قلوبنا موجوعة عليكم وبكل لحظه بندعى لكم الله يتلطّف فيكم ويحميكم ويعينكم ويرحم اللي تركونا ويصبّر أهلهم آمين يا رب العالمين".



أصالة

بينما نشر الفنان محمد ثروت صورة من الأنقاض عبر حسابه على "انستجرام، معلقا عليه: "زلزال قوي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر يهز عديد من المدن المغربية نسأل الله السلامة واللطف لجميع أهلنا في المغرب، اللهم أحفظ اخواننا في المغرب من كل شر"، والفنانة منة فضالي كتبت: "خالص العزاء لدوله المغرب الشقيقه ربنا يرحم موتانا".



محمد ثروت

ونعت الفنانة هند صبري ضحايا الزلزال، قائلة: "ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة .. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة"، وكتب الفنان معتصم النهار: "السلامة يارب لأهلنا في المغرب والرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والعوض للمتضررين".



هند صبري

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.



معتصم النهار



عصام السقا



أحمد السقا



نوال الزغبي