شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يقود دراجته بشوارع نيويورك بعد رحلة شهر على متن يخت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل ليوناردو دي كابريو وهو يعود إلى ممارسة اللياقة البدنية في نيويورك هذا الأسبوع بعد رحلة استمرت شهرًا على متن يخت فاخر حول أوروبا حسب ما ذكرت المواقع الأجنبية مثل الديلى ميل التي أكدت أن نجم هوليود الذى انشغل طوال الفترة الأخيرة برحلاته ومقابلة عارضة أزياء خمن الكثيرون بشأنها تخمينات عديدة مثل دخوله في قصة حب جديدة، بات حالياً يركز على العودة لممارسة الرياضة من خلال دراجته.



دى كابريو

وذلك بعدما كشفت الشركة المنتجة لفيلم Killers Of The Flower Moon الجديد عن بوستر يضم أبطال العمل، ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، على أن يصل العمل الجديد دور العرض يوم 20 أكتوبر المقبل، العمل من إخراج المخرج العالمى مارتن سكورسيزي.



ليوناردو ودراجته

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.



ليوناردو يقود دراجته

استنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.