تامر حسني يقدم تعازيه لشعب المغرب بعد الزلزال المدمر

شارك الفنان تامر حسني، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وكتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله خالص تعازينا والمواساة لأهالينا شعب المغرب الحبيب ولأسر ضحايا الزلزال”. زلزال المغرب وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال. قد يهمك أيضا: الفنان تامر حسني يتصدّر يوتيوب بأغنية "هرمون السعادة" مدير أعمال تامر حسني يتعرّض لحادث سير خطير

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