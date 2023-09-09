القاهرة- الخليج 365 علقت الفنانة زينة على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وكتبت زينة: “لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا الحارة لشعب المغرب اللهم الطف بهم ونجهم”. زلزال المغرب وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال. وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة. قد يهمك أيضا: الفنانة زينة تُعبّر عن مشاعرها بطريقة طريفة زينة تكشف تفاصيل رفضها العمل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تقدم تعازيها لضحايا زلزال المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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