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عزاء والدة تامر أمين بمسجد الشرطة فى شارع صلاح سالم الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء والدة الإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب.

وكانت شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلي مثواها الأخير ، من مسجد السلام بمدينة نصر ، وقد وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز  وعدد من الأهل والأصدقاء . 

 

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيت بعد صراع مع المرض أمس الجمعة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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