شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة تامر أمين بمسجد الشرطة فى شارع صلاح سالم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء والدة الإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب.

وكانت شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلي مثواها الأخير ، من مسجد السلام بمدينة نصر ، وقد وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء .

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيت بعد صراع مع المرض أمس الجمعة