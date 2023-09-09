شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "الحشاشين" يعودون للتصوير اليوم بعد تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف أبطال مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز تصوير المسلسل داخل أحد الديكورات اليوم السبت، من إخراج بيتر ميمى، حيث صور فريق العمل عدداً من مشاهد المسلسل في دولة كازاخستان واستغرق التصوير من يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل شوطاً كبيراً في تصوير العمل بشكل كامل، ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات آخرى خلال الفترة المقبلة .

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

ويعرض في السينمات حاليا لكريم عبد العزيز فيلم "بيت الروبى" محققاً أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية ووصلت إيراداته لـ 122 مليون جنيه حتى الآن، وشارك في بطولة الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى.