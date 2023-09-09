شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يدرس تقديم مسلسلا دراميا فى رمضان 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشغل النجم محمد إمام حالياً بتصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" من إخراج شريف عرفة، حيث صور عدة مشاهد مؤخراً في مدينة الغردقة وسط تجمهر عدد كبير من جمهوره، ويواصل تصوير الفيلم ليصبح جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "اللعب مع العيال" بيومى فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.

وانتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه "أبو نسب" مع النجمة ياسمين صبرى، وكان مقررًا طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى الماضى، إلا أن الشركة المنتجة أجلت طرحه ولم تحدد موعدًا لطرحه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وفى سياق آخر، يدرس محمد إمام تقديم عملا دراميا في رمضان 2024 المقبل، حيث من المقرر أن يتعاون إمام مع المخرج أحمد شفيق والمؤلف أحمد أبو زيد، حيث ينتمى المسلسل لفئة الشعبى، ويجسد إمام شخصية جددية عليه في الدراما.

وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب .