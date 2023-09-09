شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: سيناريو "أولاد حريم كريم" مكتوب بحرفية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى قمر في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد طرح فيلم "أولاد حريم كريم" في السينمات، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه .

وأضاف قمر، السيناريست زينب عزيز كتبت السيناريو بذكاء وحرفية شديدة، وحرصت على وضع كل فنان وفنانة في مكانه الصحيح، بالإضافة أنه من إخراج المخرج الكبير علي إدريس، وكان في طاقة إيجابية وروح حلوة بين فريق العمل والحمد لله ظهر ذلك للجمهور .

وتخطى فيلم "أولاد حريم كريم" إيرادات أكثر من 4 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات من 9 أيام .

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".