شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان "دندنة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شاهيناز أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "دندنة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع آدم حسين.
وتقول كلمات الأغنية :
دندنة ع الهادي
بتلمس قلبي وكياني
وبطير في العالي
والف الدنيا في مكاني
في حالة جميلة وخداني
وسامعة كمانجات
لا ده كده مش عادي
جديد إحساسي ده عليا
لو عدى قصادي
بيخطف قلبي وعنيا
ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات
واللا.. دندنة
صوت أحلى غنوة
في قلب أنا.. دقاتها حلوة
خلاص كده
فرحانة أيوه أنا بيه
حبي ليه.. غيرلي شكلي
توهت فيه.. ونسيت مشاكلي
ده أحلى حب.. الليله دي والا ايه
دندنة
بكلامه خطفني
وبعشق صوته وحروفه
لما بيوصفني
بيغرق قلبي في كسوفه
ولو يوم عدى والا أشوفه
يحصلي جنان
أنا خدت نصيبي
من الدنيا دي لما لقيت
ف غرامه حبيبي
أمان ومحبه حضن وبيت
ولو للصبح عنه حكيت
مش هلقى كلام
يذكر أحدث أعمال شاهيناز برنامج "بنت أصول" وأغنية "لو ناسيين أفكركوا" بمشاركة الفنان محمد رمضان وقالت شاهيناز: "أنا سعيدة جدا بتقديم أغنية "لو ناسيين أفكركوا" ونجاحها، ومحمد رمضان نجم كبير وفنان رائع سعدت بالعمل معه".
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