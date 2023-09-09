شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان "دندنة"

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شاهيناز أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "دندنة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع آدم حسين.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة