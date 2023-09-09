الفنانة إليسا تدعو لدولة المغرب وشعبها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد

غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بعد الزلزال الكبير، الذي ضرب دولة المغرب في الساعات الماضية.

وحرصت إليسا على الدعاء لدولة المغرب وشعبها، وقالت في تغريدته: «الله يحمي المغرب وشعبها يا رب»، وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع التغريدة بالدعاء.

أزمة أغنية إليسا

كانت المطربة اللبنانية إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة العقد، التي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

إليسا - بتمايل على البيت

حققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال.

كلمات أغنية بتمايل على الـ Beat

وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه

عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر

و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني

وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني

انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك

وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه

ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي

حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه

وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر

و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني

وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني

انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك

ألبوم إليسا

من جهة أخرى، تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

أحدث أعمال إليسا

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب”، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

وتعرضت إليسا، لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

واحتفل الفنان رامي جمال، بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند “يوتيوب” منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها.

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو ترويجيا للأغنية وكتبت: "أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك.. أغنية من أول دقيقة".

ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وهو قمة الروعة والإبداع، واعتبروا "من أول دقيقة" أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

أحدث ألبومات إليسا

كان أحدث ألبومات الفنانة إليسا، هو ألبومها "صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020، وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الألبوم 18 أغنية، من بينها 4 أغانٍ لبنانية وأغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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