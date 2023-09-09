جنات تدعو لشعب المغرب بعد الزلزال المدمر

شاركت الفنانة جنات، الدعاء لشعب المغرب بعد زلزال مراكش المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت جنات، عبر حسابها: “اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك لطفك يارب ببلادنا”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أن الزلزال حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب في سياق متصل أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

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