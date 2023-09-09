شكرا لقرائتكم خبر عن تخطت الـ65 عاما.. شارون ستون متألقة فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الممثلة شارون ستون في أحدث ظهور لها، وهى في سن الـ 65 عاماً، أثناء مغادرتها أحد المطاعم داخل مدينة بيفرلى هيلز، وهى ترتدى أزياء مميزة حسب وصف موقع الديلى ميل لها، والتي أكدت بتقريرها أن الممثلة الشهيرة تحاول دائماً الحفاظ على أناقتها رغم تقدمها بالعمر.

من ناحية أخرى يبدو أن الممثلة الشهيرة شارون ستون لا تزال تخبئ لديها مواهب خاصة بعيدًا عن التمثيل، وذلك بعدما ظهرت مؤخرًا وهي تقف بجوار مجموعة من لوحاتها التشكيلية التي رسمتها بنفسها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وذلك بعد مرور أقل من شهر على محنتها الأخيرة الممثلة فى وفاة شقيقها عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة بسبب مرض في القلب، وذلك بعد أقل من ثلاثة شهور من الموت المأساوي لابنه ريفر عن عمر 11 شهرًا فقط، والذى إصابة بحالة كبيرة من الحزن آنذاك.



شارون ستون

وأضافت التقارير أن شارون ستون حاولت من خلال اللوحات إخراج الطاقة السلبية التى عاشتها الفترة الأخيرة بعد تلك المحن وافتقاد شقيقها، حيث نالت استحسان وردود فعل إيجابية من قبل محبيها على تلك اللوحات التى كشفت بها موهبتها فى عالم الرسم.