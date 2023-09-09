شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز جوائز مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم [Evil Does Not Exist] بجائزة التحكيم الكبرى، العمل من إخراج ريوسوكي هاماغوتشي، ويروي قصة معاناة أب مع طفلته يعيشان في قرية ريفية هادئة حتى أتت شركة فتقرر بناء موقع تخييم للسُياح، مِما يُعطل أعمال الأب و طفلته.

وفاز المخرج ماتيو جارون عن فيلمه [ Io Capitano ]، بجائزة افضل مخرج، وفاز فيلم [ GREEN BORDER ] بجائزة التحكيم الخاصة، تدور أحداث العمل حول عائلة سورية لاجئة ومعلم لغة إنجليزية من أفغانستان، يلتقون جميعًا على الحدود البولندية البيلاروسية خلال الأزمة الإنسانية الأخيرة في بيلاروسيا.

كما حصلت الممثلة الصاعدة 'كايلي سبايني' بجائزة أفضل ممثلة عن شخصية 'بريسيلا بريسلي' في فيلم Priscilla، وحصد فيلم [El Conde] على جائزة أفضل سيناريو، الذي تدور أحداثه في إطار كوميديا سوداء، حيث سيصوّر الفيلم الدكتاتور التشيلي أوجستو بينوشيه في دور مصاص دماء يبلغ من العمر 250 عام.

وفاز الممثل العالمي 'بيتر سارسغارد' بجائزة أفضل ممثل، وذلك عن دوره في فيلم [Memory].

‏يدور العمل حول قصة محاولة زوجين في بناء علاقة حُب أثناء تعاملهما مع الصدمة والمرض.

كما فاز فيلم Poor Things جائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80، الذي أقيم في الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري.

‏يستند فيلم Poor Things على رواية خيالية علمية للكاتب "ألسدير جراي" تتمحور أحداثه حول "بيلا باكستر" الجميلة والمهووسة والتي أعُيدت للحياة بدماغ رضيع.

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو بالمناسبة فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء على فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا.