الفنان أحمد السقا يُعلق على زلزال مراكش في المغرب

القاهرة - الخليج 365
علق الفنان أحمد السقا، على زلزال مراكش، بالمغرب، عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، تويتر سابقاً.
وكتب: "لاحول ولا قوة الا بالله يارب استرها علي أخواتنا في المغرب".
زلزال المغرب
وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.
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