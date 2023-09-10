شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للأطفال وذوى الهمم للمشاركة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات الدعوة للأطفال وذوى الهمم من أصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات المقامة خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وأكد المايسترو هانى فرحات، مدير المهرجان، أن الدعوة تاتى بعنوان "سمعنا صوتك" وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، وأضاف أنه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع أن المشاركة متاحة للاطفال من سن 6 إلى 12 عاما أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.

يذكر أن التسجيل يتم مجانا للراغبين في المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا www.cairoopera.org على أن يرسل الراغب فى المشاركة فيديو مدته 3 دقائق بحد أقصى يقوم فيه بأداء غنائى يبرز موهبته، هذا ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام وتفاصيل آلية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية، وقد تحدد آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 1 اكتوبر.







