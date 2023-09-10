“أنا عيّلة ورجعت فكلامي”.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار له وتفجر مفاجأة جديدة

كتب امير فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - بثت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش السابق، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، كشفت فيه عن مفاجأة بشأن تصالحها معه.

قالت ريم طارق، إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها الموجودة في منزله وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المالية حتى الان.

ريم طارق تتراجع عن الاعتذار لحسن شاكوش

وتراجعت ريم، عن اعتذارها له والتصالح معه وعلقت قائلة: “أنا عيلة ورجعت في كلامي، وقلت لك إنك رجل محترم عشان خدت حاجتي اللي عندك، و أنا آسفة لأنني لن أتصالح بينما القضايا مستمرة، ولم أتخلى عن أي شيء بعد”.

وهددت ريم طارق طليقها حسن شاكوش بكشف سبب الأزمة بينهما وما شاهدته في اليوم الرابع لزواجهما.

وفي نفس السياق: نشرت ريم طارق، أمس، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه مؤكدة أن أزمتها مع طليقها انتهت وأنها حصلت على حقوقها كاملة.

فيديو ريم طارق

وقالت في الفيديو: “مساء الخير، أنا بعمل هذا الفيديو اليوم لأقول إنني أخذت كل ما أحتاجه، كل حقوقي القانونية أخذتها من حسن، والحمد لله أنني طلعت شخص كويس، وهو أيضاً شخص كويس وراجل محترم”.

وأضافت: “كل ما حدث كان سوء تفاهم بسبب تدخل أكثر من طرف، ومن له تاريخ في الأمر سواء من أهلي أو من أهله والدتي أو والدته الله يعطيها الصحة طبعا، حقكم على راسي، كل ما حدث كان سوء تفاهم، وكل شيء قسمة ونصيب”.

أزمة ريم طارق وحسن شاكوش

وكانت طليقة حسن شاكوش ريم طارق، كشفت أنها تعرضت للخيانة وكان هذا سببا من أسباب طلبها الانفصال.

وخلال لقائها مع برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة قالت ريم طارق: “كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها ر راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة”.

وأضافت ريم طارق، “: قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها”.

ومن الجدير بالذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ريم طارق طليقته، بعد التصريحات التي أطقلتها مؤخرًا ضده بأحد البرامج التلفزيونية واتهامه بالخيانة.

واتهم البلاغ ريم طارق، بالتعدي بالسب والقذف بعبارات خادشة للحياء في أحد البرامج التلفزيونية واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة.

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