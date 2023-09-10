عاجل | إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - أعلنت الفنانة جواهر الكويتية عن إصابتها بنزيف شديد، وذلك أثناء خضوعها لعملية جراحية كبيرة في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية، وذلك ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.

إصابة الفنانة جواهر الكويتية بنزيف حاد

وأوضحت الفنانة جواهر الكويتية في منشور من خلال حسابها على تطبيق “سناب شات”: “اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله”.

وأضافت الفنانة جواهر الكويتية : ” لا يوجد حاجه كبيرة على ربنا عز وجل ، کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب”.

مرض جواهر الكويتية

الجدير بالذكر أن الفنانة جواهر الكويتية قد كشفت للمرة الأولى عن مرضها في عام 2021 خلال مداخلة هاتفية أُجريت معها على شاشة تلفزيون “الكويت”، إثر إعلان إصابتها به في شهر (فبراير) من العام 2020.

جواهر الكويتية

الحالة الصحية لجواهر الكويتية

كانت الإعلامية مي العيدان قد كشفت الحالة الصحية لجواهر الكويتية قبل فترة، معلنة أنها عادت إلى تلقي العلاج لمحاربة السرطان، وهو ما أكدته الفنانة الكويتية نفسها، ليتفاعل الجمهور مع هذا الكشف ويدعو لها بالصحة والسلامة والعافية.

وكتبت مي العيدان في تعليقها: “الفنانة جواهر الكويتية تستعد من المستشفى في لندن لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان وتقول دقائق وأكون بيد الغرباء ليس معي غير الله دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت لها ادعوا لها بالشفاء لا تكفوا عن الدعاء لها فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله”.

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