هل تذكرون الفنانة جميلة عزيز؟!.. شاهدوا كيف اصبح شكلها بعد إرتداء الحجاب!! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية، جميلة عزيز سبب ارتدائها الحجاب وسر تغيبها عن التمثيل منذ 4 سنوات، وحقيقة اعتزالها التمثيل.

وأوضحت أن سبب تغيبها عن التمثيل بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنها عاهدت الله خلال فترة مرضها أن تتحجب.

جميلة عزيز ترتدي الحجاب

وأضافت: اتجهت لقراءة القرآن والأحاديث والتفاسير وجلست مع شيوخ يعرفوني على الدين ونظرتي للحياة تغيرت في كل شيء.

وتابعت: حياتي اختلفت تماما بعد الحجاب، وحاسة برضا نفسي وقناعة، وبقيت اتكسف لو جزء مني بان، وبقى عندي حالة من الكسوف والحياء.

ولفتت إلى أن صديقاتها في الوسط الفني تخلوا عنها قائلة: ليا صديقة في الوسط الفني، بلغتها أني تعبانة ووالدتها قالت لي هنزورك ومش هنسيبك ولا جت ولا زارتني ولا سألت حتى بالتليفون.

وأشارت إلى أنها كانت خائفة من الموت وكانت تنزل منها الدموع دون أن تشعر، واعتبرت الفنانة أن فترة المرض التي تعرضت لها، بمثابة تكفير عن الذنوب وأن الله يريد أن يسمع صوتها وهي تدعي، مؤكدة أنها لم تعتزل الفن.

جميلة عزيز تكشف حقيقة اعتزالها

وأكدت جميلة عزيز أنها لم تعتزل الفن قائلة: الفن رسالة جميلة ومحترمة من قديم الأزل، لأننا بنوصل أي فكرة للمشاهد عن طريق الفن زي أننا نعطي مبادئء للأسرة، لذلك الفن رسالة سامية وأنا ما زلت في المجال الفني ويشرفني، ومنتظرة دور يليق بيا ويكون محترم وبحجابي ويكون هادف وأوصل من خلاله رسالة للبيت المصري والأسرة المصرية.

واستكملت: اتعرض عليا أعمال وأدوار من غير حجاب لكني مش زعلانة لأن عندي حب لربنا اقوى من أي شيء والوعد اللي وعدته لربنا أقوى من أي شيء في الدنيا، وأنا بحب الفن وبحب أقدم رسالة فنية سامية للبيت المصري والعيلة المصرية في صورة محترمة.

من هي جميلة عزيز؟

جميلة عزيز ولدت في القاهرة عام 1978، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات، من خلال التلفزيون حيث كان أول أعمالها مسلسل سر الأرض عام 1994، ثم شاركت في العام التالي بخمسة أعمال منها فيلم إمرأة هزت عرش مصر، انضمت لفرقة محمد صبحي المسرحية وشاركت معه في العديد من الأعمال منها يوميات ونيس، ماما أمريكا، من أبرز أعمالها أيضًا أماكن في القلب، كاريوكا، محمود المصري.

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