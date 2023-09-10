شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تقدم فيلم "المستريحة" استكمالا لنجاحها مع بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ليلى علوى على بطولة فيلم "المستريحة" وهو فيلماً جديداً يشاركها البطولة النجم بيومى فؤاد، ويعد الفيلم إستكمالا لنجاحتهما سوياً في السينما، والفيلم من إخراج خالد مرعى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أسماء الممثلين وغيرها من التفاصيل .

وتعاونت ليلى علوى مع بيومى فؤاد في ثلاثة أفلام ابرزهم فيلم "ماما حامل" والذى حقق نجاحاً ملحوظاً في السينما وشارك في بطولة العمل كلا من ، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

كما تعاونت معه في فيلم "شوجر دادى" وشارك في بطولته كلا من بطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

وكانت قد قدمت النجمة ليلى علوي اعتذارا إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن تكريمها في الدورة الـ 30 من المهرجان، بسبب وجودها خارج القاهرة لارتباطها بأعمال فنية.

وقالت ليلى علوي في اعتذارها: "الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان، بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرا لظروف خارجة عن إدارتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة، لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيرا".