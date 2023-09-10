شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى عن بليغ حمدى: أحد أهم نجوم الموسيقى فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، إن بليغ حمدى هو المتحدث الرسمي لأجيال كثيرة جدا، هو الذى أجبر الجميع أن يلتفت وراء ألحانه، مشيراً إلى أنه موسيقار اثر في وجدان الناس المصريين والعرب، بالإضافة إلى إنه رجل وطنى من الدرجة الأولى، وكان حلماً من أحلام حياتى لافتاً إلى أنه قدم شخصية بليغ حمدى في "العندليب" إخراج جمال عبد الحميد، ثم جاء الأستاذ عادل عبده لانتاج مسرحية "سيرة الحب"، وكان مرشحاً لها الأستاذ محمد الحلو، ولكن محمد الحلو رشحنى وأكد إننى سوف اقدمها بشكل محترم .

وأضاف فهمى، أنه يعيش في حياة بليغ حمدى بشكل يومى ويتكلم مثله ويتحدث احاديثه، حيث إنه عندما يستيقظ من نومه يبدأ في التعايش مع ى ضخية بليغ، خصواصاً ان بليغ حمدى واحد من أهم اساطير التلحين والموسيقى على الاطلاق، مشيراً إلى أن اللحظة التي عاد فيها بليغ حمدى من الخارج راح يستقبله أغلب نجوم الفن من الصغير إلى الكبير، دليلا على الحب والعشق الذى كان يتلقاهم بليغ في حياته، وهى اللحظة التي جسدتها في المسرح .

وأكد النجم إيهاب فهمى، إن سبب تجسيده حياة بليغ حمدى فى مسرحية "سيرة حب"، لأن مصر تحتاج لرموز تبين عظمة هذا الوطن وفنانيه، ونحتاج إلقاء الضوء عليه، لافتاً إلى اننى فرحان إن هيتكتب فى تاريخ حياتى إنى جسدت شخصية الموسيقار العظيم بليغ حمدى فى المسرح"، مشيرا إلى أن بعض الحركات والأداء تبرز شخصية بليغ حمدى، موضحاً أنه كان صديقاً لهيثم ابن شقيق بليغ حمدى، ومنحه معلومات كثيرة عن الشخصية.

وتناول عرض "سيرة حب" حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي ومحطاته في الأغنية الرومانسية والشعبية والوطنية والدينية ومحطات أخرى مهمة في حياته، وهو من بطولة "إيهاب فهمي، مروة ناجي، أحمد الدمرداش، مجدي صبحي، ناصر عبدالحفيظ ، شريف عواد، نهلة خليل، شيكو، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، هاني عبد الهادي، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان" تصميم إضاءة شريف البرعي، خدع مسرحية: إيهاب جمعة، توزيع موسيقي: محمد أبو اليزيد، تدريب باليه: حسام التابعي، مخرج منفذ: محمد شافعي، تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم استعراضات وإخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضي.