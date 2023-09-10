شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكلل نجاحاته ويقدم فيلمين ومسلسل "زينهم" خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم أحمد داود عدة نجاحات فنية الفترة الماضية، حيث استطاع أن يضع قدمه بين نجوم الصفوف الأولى، ويتحمل مسؤلية عملا سواء سينمائياً أو درامياً على كتفه، وهو ما جعل المنتجين ينظرون له نظرة محتلفة، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه يوم 13" والذى حقق ما يقرب من 32 مليون جنيه في السينمات وشاركت في بطولته دينا الشربينى، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتألق داود في مسلسل "سوتس" بالعربى" مع الفنان آسر ياسين، وحققا نجاحاً كبيراً في العمل، وشارك في بطولته كلا من ريم مصطفى، محمد شاهين، صبا مبارك وأخرون.

ويكلل أحمد داود نجاحاته المتعدده بفيلمين ومسلسل في آن واحد، حيث يعمل حالياً على تحضيرات مسلسله الجديد "زينهم" وهو أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

وتعاقد مؤخراُ داود على المشاركة في بطولة فيلم "أولاد لارزق 3" مع النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع الشهر المقبل.

كما تعاقد داود مؤخراً على بطولة فيلم "قاعة الاوركيد" مع النجمة منة شلبى، والمقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة تأليف وإخراج هبة يسرى .