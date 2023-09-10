شكرا لقرائتكم خبر عن "وش في وش".. فيلم سينمائى في لوكيشن واحد يكتظ بمجموعة من الفنانين المهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حالياً فيلم "وش في وش" بطولة النجمان محمد ممدوح وأمينة خليل، في السينمات محققاً ما يقرب من 20 مليون جنيه، من إخراج وليد الحلفاوى، وأشاد اغلب الجمهور الذى شاهد الفيلم بقصته التي تحتوى على زوجين يقعان في خلاف آسرى، ولكن مع تدخلات الأهل من أهل الزج والزوجه نجد أن الازمة تفاقمت للغاية ووصلت إل الطلاق، وهو ما جعل أحداث الفيلم تصل إلى حد السخونة .

وعندما تشاهد الفيلم في السينما، تجد أن هناك مجموعة من الممثلين المهرة مثل محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومى فؤاد وسلوى محمد على ومحمد شاهين وأسماء جلال يتفوقون على أنفسهم في المشاهد وتناقل حركة الكاميرا حولهم، فضلا عن أن الفيلم بأكمله تم تصويره في لوكشن واحد أو بمعنى أدق داخل إحدى الشقق وهى شقة الزوجىة لمحمد ممدوح وأمينة خليل، مما أضفى روح تمثيليه عالية المستوى وأداء حركى ومعنوى لكل الابطال.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.