شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل جعفر العمدة يهنئون مؤلفه بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل جعفر العمده .. احتفل مهاب طارق مؤلف مسلسل جعفر العمدة بخطوبته، ، ونشر مهاب صور من الخطوبة عبر حسابه على إنستجرام، ودخل نجوم مسلسل جعفر العمدة يهنئونه، حيث كتب المخرج محمد سامى،"مبروك يا هوبة" وقالت منة فضالى:"مبروك يا جميل ربنا يسعدكم"، وكتبت إيمان العاصى مبروك، أما عصام السقا قال:"مبروك يا أخويا"، وكتب عماد صفوت: " مبروك يا حبيبي ربنا يتم عليك بخير يا مستقبل الكتابة فى مصر".



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مهاب طارق مؤلف مسلسل جعفر العمده وخطيبته مهاب طارق مؤلف مسلسل جعفر العمده وخطيبته

مسلسل جعفر العمده بطولة محمد رمضان ومجموعة كبيرة من النجوم والنجمات

ومسلسل "جعفر العمدة" عرض في رمضان الماضي، ويقوم ببطولته بجوار محمد رمضان مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، أبرزهم: هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل جعفر العمده يفوز بـ 6 جوائز فى مهرجان الدراما

وفى النسخة الثانية من مهرجان الدراما، التي أقيمت في مهرجان العلمين الشهر الماضى فاز مسلسل "جعفر العمدة" بـ 6 جوائز مختلفة خاصة بتصويت الجمهور وجائزة من لجنة التحكيم.

مسلسل جعفر العمده يحصد أفضل عمل درامى لعام 2023

وحصد مسلسل "جعفر العمدة" جائزة أفضل عمل درامي لعام 2023، كما حاز نجم العمل محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل دور أول، والفنانة الكبيرة هالة صدقي على جائزة لجنة التحكيم عن دور "صفصف" الذي قدمته خلال أحداث المسلسل.