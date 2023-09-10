شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تحضر مباراة تنس ببطولة نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة هوليود تشارليز ثيرون على مشاهدة مباراة ضمن بطولة للتنس بمدينة نيويورك ظهرت فيها انفعالاتها إلى حد كبير، مثلما ظهر خلال الصور التي تم رصدها للممثلة الشهيرة التي تفاعلت مع الأحداث بصورة كبيرة على مدار المباراة.

وذلك بعدما بدت نجمة هوليود تشارليز ثيرون متألقة للغاية حينما ظهرت وهي ترتدي زياً خاصاً ومميزاً باللؤلؤ أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة بحفل قص الشريط لأحد المتاجر الشهيرة في نيويورك.

تشارليز ثيرون بالمباراة

النجمة البالغة من العمر 48 عامًا استمرت في التألق مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل الذى وصفها بأنها لا زالت تحتفظ بجمالها رغم اقترابها من سن الـ 50.

أيضاً أعين المصورين سبق ورصدت مؤخراً عدة صور للممثلة العالمية تشارليز ثيرون أثناء خروجها في مطعم سوشي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

النجمة لم تكن وحدها وإنما ظهرت وهي ذاهبة لتناول العشاء مع إحدى بناتها أثناء ارتدائها ملابس غير رسمية وعصرية، من خلال معطفًا طويلًا منقوشًا، وبنطلون جينز أزرق، وقبعة صبي.