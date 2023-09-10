قصي خولي يقيس نسبة جماله عبر تيك توك

شارك النجم السوري قصي خولي في تحدٍ لقياس نسبة الجمال عبر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك". لاحقًا، نشر قصي خولي فيديو التحدي ونتيجته عبر "ستوري" حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام.

خلال الفيديو الذي شاركه قصي خولي، ظهر وهو يخوض التحدي وبدا سعيدًا بالنتيجة التي حصل عليها وهي نسبة مائة بالمائة. سابقًا كان النجم السوري قد أعلن عن تعاونه مع شركة "إيغل فيلم" والمنتج جمال سنان في موسم دراما رمضان 2024. ونشر صورًا تجمعه بالمنتج جمال سنّان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

قصي خولي يكشف ملامح نجله للمرة الأولى خلال عيد ميلاده

يُذكر أنه في يوليو الماضي، كشف الفنان السوري قصي خولي عن ملامح طفله العميد فارس للمرة الأولي خلال الاحتفال بعيد ميلاده الموافق 9 يوليو والذي أتم فيه عامه الخامس. نشر قصي خولي عبر إنستغرام لقطة لشاشة التليفون تضمن مكالمة فيديو جمعت بينه وبين ابنه العميد فارس كشف فيها عن ملامحه واضحة للمرة الأولى

ووجه قصي خولي رسالة مؤثرة إلى نجله بمناسبة عيد ميلاده تمنى له فيها الصحة والسعادة والحب، قائلاً: "صاروا خمس سنين يا صغيري ان شاء الله العمر كله بصحة وأمان وحب".

شارك قصي خولي في موسم دراما رمضان 2023 ببطولة مسلسل "وأخيراً" الذي جمعه بالنجمة اللبنانية نادين نجيم، والذي حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية.

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