شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فنانات يهنئن محمود حجازى بعد ارتباطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمود حجازى، ارتباطه ودخوله قصة حب جديدة، ونشر صورة و هو يمسك يد فتاة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: بحبك، ولم يظهر شكل الفتاة، وهنأته 4 نجمات على ارتباطه وكتبت كل من ميرنا نور الدين وكارولين عزمى وولاء الشريف ورندا البحيرى:" مبروك يا حجازى".



محمود حجازى

ومنذ عامين أعلنت أسما شريف منير، طلاقها وقتها من زوجها الفنان محمود حجازي، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام:"يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة ما حصلش نصيب بكل احترام ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

وشارك محمود حجازى، في رمضان الماضى في مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.