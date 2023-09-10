غادة عبد الرازق تنتقد الحديث عن زواجها مجدداً

عبرت الفنانة غادة عبد الرازق عن انزعاجها من بعض الأسئلة التي توجه لها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها قررت التوقف عن المجاملات في حياتها والتركيز على نفسها فقط.

غادة عبد الرازق تعبر عن انزعاجها من الحديث عن زواجها

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية لها، إنها لا ترغب في تلقي أسئلة عن زواجها أو طلاقها من جديد قائلة: "بكره أسئلة انتي اتجوزتي كام مرة.. اتطلقتي.. يا ترى هتتجوزي تاني.. بكره السؤال ده ومش عايزة حد يسألهولي"

وتطرقت غادة عبد الرازق إلى المجاملات في عملها، مؤكدة أن مجاملة النفس أولاً أهم كثيراً من مجاملة الآخرين، موضحة أنها لا تقوم بمجاملة أحد.

وتابعت قائلة: "كنت بسمع أغنية زمن المجاملات انتهى وقت تصوير الفوتوشوت، لأن هو فعلا انتهى بالنسبالي، لازم أجامل نفسي الأول وأخلي بالي من نفسي عشان ساعتها هكون مفيدة للآخرين، لكن لو مفيدة للآخرين ومش مفيدة لنفسي أكيد هخسر".

وتحدثت عن كواليس أخر جلسة تصوير لها، موضحة أنها استغرقت فترة كبيرة للتحضير لها: "حضّرت للفوتوشوت حوالي شهرين، كنا عايزينه يطلع بشكل جديد وأتمني يعجب الناس، والاستايلست بتاعي هو مدير أعمالي ماسكلي كل حاجة تخصني".

وحول كواليس التصوير داخل حمام السباحة: "أول ما طلعت لقيت الناس كلها بتعوم عادي وأنا لابسة فستان وعاملة ميكب، فكلهم قعدوا يقولوا مين دي دي غادة؟ فروحت قولتلهم ممكن استأذنكم أتصور صورة، فكلهم قالولي آه طبعا".

غادة عبد الرازق تنتقد الحديث عن طلاقها

وكانت غادة عبد الرازق عبرت عن غضبها من طريقة تناول الإعلام لانفصالها عن زوجها الأخير مدير التصوير هيثم زنيتا والتركيز على عدد مرات زواجها

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية لها، إن الحديث عن انفصالها الـ 12 يمكن أن يثير غضب الجمهور ضدها، معلقة: "آه اتضايقت طبعًا وبحس إنهم بيكتبوا حاجات عشان يستفزوني ويستفزوا الناس من ناحيتي؛ لأن العلاقة الشخصية المفروض متدخلش في الفن".

وردت غادة عبد الرازق على إمكانية ارتباطها من جديد بعد إعلان طلاقها رسميا مازحة: "الله أعلم.. ممكن ألاقي واحد فينيقي".

وفي هدوء وبعيد عن التصريحات السلبية كما تفضل دائماً النجمة غادة عبد الرازق، قررت إعلان طلاقها من هيثم زينتا بعد زواج دام 3 سنوات

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