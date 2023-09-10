شيماء يسرى تشارك على الحجار فى غناء "أحسن جيوش" بحفله بنقابة الصحفيين.. صور

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء يسري النجم الكبير علي الحجار غناء أغنية "أحسن جيوش"، وذلك خلال حفله بنقابة الصحفيين بالاحتفالية التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وتفاعل الجمهور معهما، وقدم الحجار التحية لشيماء بعد انتهاء الأغنية.

وتنقل قناة الحياة حفل النجم كبير علي الحجار في الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الأحد بعنوان "مئوية فنان الشعب"، ومن المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.

وأكد محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.