شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إيرادات وترتيب أفلام صيف 2023 بـ"موسم عيد الأضحى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيلم "بيت الروبي" يتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات وهو بطولة مشتركة للنجمي كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز الذي تم إصداره قبل العيد بأسبوع وقد حقق إيرادات بلغت 128 مليون جنيه ليكون بهذا الرقم الأعلى في تاريخ السينما.

وجاء فيلم تاج للنجم تامر حسني بطوله منفردة احتل المركز الثاني فى شباك التذاكر ، وقد تم إصداره أول أيام العيد حيث اقتربت إيراداته داخل مصر إلى ال٤٦ مليون جنيه ..

وفيما جاء في المركز الثالث الفيلم العالمي اوبن هايمر والذي حقق ايرادات ضخمه وصلت الى ٤٤ مليون جنيه …

واحتل المركز الرابع النجم أمير كراره بفيلم البعبع" و الذى حقق ٤٣ مليون جنيه و نصف

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم مستر اكس و هو بطولة الفنان احمد فهمي و الفنانه هنا الزاهد و تخطت ايراداته ال ٣١ مليون جنيه