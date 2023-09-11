شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى يقدم درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير على الحجار بعد انتهاء حفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش.

وقد النجم الكبير علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية التي تذيعها قناة الحياة، عددا من أهم أغنيات فنان الشعب.

وكان محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، قد أكد أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.