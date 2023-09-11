شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكحلاوى يُحيى حفل المولد النبوى برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مع شيخ المداحين أحمد الكحلاوي على إحياء الأخير لحفل المولد النبوي الشريف، وذلك تحت رعاية معالى الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، الجاري على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

جاء الاتفاق بين الإدارة المركزية للشئون الفنية وشيخ المداحين أحمد الكحلاوي، عقب تعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية.

وكانت معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني قد استصدرت قرارا بتعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية يوم الثلاثاء الماضي.

وتشمل الإدارة المركزية للشئون الفنية 6 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للثقافة السينمائية، والإدارة العامة للمسرح، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون التشكيلية، والإدارة العامة للمهرجانات، ومسرح السامر الذي افتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني منذ شهرين، بعد أن كان متوقفا لمدة 30 عاما.