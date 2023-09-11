شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان على الحجار: والدى حفظنى جزءًا كبيرًا من التراث الموسيقى في طفولتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير على الحجار، إن والده الراحل إبراهيم الحجار كان معهد موسيقى يسير على الأرض، مضيفا أن من بين تلامذة والده الراحل مشاهير فى الدول العربية من بينهم عمرو دياب.

وأضاف على الحجار خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين عقب انتهاء الاحتفالية التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، اليوم الأحد برعاية قناة "الحياة":" حظى إنى ابن ابراهيم الحجار، اعطانى أسرار محدش قدر يأخدها منى، اللى عمل على الحجار إبراهيم الحجار، بليغ حمدى، عمار الشريعى، أبويا حفظنى جزء كبير من التراث الموسيقى وأنا طفل ".

أحيا الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، برعاية قناة "الحياة".

وأكد كامل أن الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأشار محمود كامل إلى أن نقل الاحتفالية لكل الشعب المصرى، والشعوب العربية عبر قناة "الحياة" يعد رسالة تؤكد ريادة الفن المصرى فى الوطن العربى.