شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تتألق بحفل غنائى فى الأوبرا وتغنى لوردة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا في افتتاح الموسم الفني الجديد لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية قيادة المايسترو أحمد عامر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها وأغاني الزمن الجميل منها وردة.

وكانت قد قالت ريهام عبد الحكيم، خلال برنامج أنغامى، المذاع على قناة دي إم سى أثناء استضافتها: والدتى سمعتنى وأنا أغني وفوجئت بى في حفلة مدرسة والمدرسة تدعوها لحضور الحفلة وسماع صوتى ولم تكن تعرف أنى أقدم حفل المدرسة وفوجئت بصوتى المتميز".

وأضافت ريهام عبد الحكيم: "المايسترو سليم سحاب أعلن في دار الأوبرا عن بداية كورال أطفال فوالدتى أخذتى وذهبت للمايسترو سليم سحاب، وامتحنت مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية لأنغام وكان عمرى 7 سنوات وكان سعيدا للغاية بصوتى".