والدتها فنانة شهيرة ووالدها نجم النادي الأهلي .. ما لا تعرفه عن داليا شوقي

كتب امير فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - تصدرت الفنانة الشابة داليا شوقي التريند مؤخرا بعد مشاهد اكتشافاتها لحقيقة زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي حيث اختطف شقيقتها وحاول قتلها حرقا بالنيران ضمن أحداث “مسلسل سفاح الجيزة“.

داليا شوقي تنتمي إلى عائلة فنية

تعتبر داليا شوقي من مواليد 26 نوفمبر 1994،ووالدها نجم النادي الأهلي الكابتن شوقي عبد الشافي، أما والدتها هي الممثلة المعتزلة منال الفطاطري، وشقيقتها هي الممثلة بسنت شوقي.

درست داليا التسويق والمسرح في الجامعة الأمريكية، وأثناء دراستها الجامعية جائتها فرصة الحصول على منحة من مؤسسة كيفين سبيسي هي الوحيدة التي تم اختيارها من الجامعة.

تحب الرقص وأخذت دروس للرقص ، ولكنها تعرضت لإصابة بسبب الرقص، لكنها قررت أن تعود للرقص من جديد لأنه يخرجها من أي حالة مزاجية سيئة.

أبرز أعمالها الفنية

1- اشتركت في عدة أعمال مسرحية على المسرح الكبير بالجامعة الأمريكية منها مسرحية (دقة بدقة)

2- شاركت أيضًا بعدة أعمال مسرحية على مسارح الهناجر والهوسابير.

3- لها مشاركات عدة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها فيلم توأم روحي، ومسلسل قوت القلوب وغيرها من الأعمال الناجحة

4- لفتت الأنظار وبشدة في مسلسل البحث عن علا بشخصية أمنية حبيبة زوج هند صبري الشابة.

5- قدمت مؤخرا بطولة فيلم ٥ جولات مع آدم الشرقاوي.

6-يعتبر المخرج هادي الباجوري أول من آمن بها وأعطاها فرصة الوقوف أمام شريهان في مسرحية “كوكو شانيل”.

داليا شوقي في “سفاح الجيزة”

تعتبر شخصية “سلمى” في “مسلسل سفاح الجيزة ” نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

تدور الأحداث في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات .

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