شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك أوى" أحدث أغاني أصالة بتوقيع هاني رجب وعبيه وتطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة أصالة في أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك أوى" ضمن اغانى البومها الجديد، وهى من كلمات هاني رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ضياء الدين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وأحيت أصالة نصرى مؤخراً، حفل غنائى بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وطرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".