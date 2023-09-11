شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية تسرد الجانب الألماني من قصة Oppenheimer في لندن الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية تحكي الجانب الألماني من قصة Oppenheimer لأول مرة في لندن هذا الشهرن تحت اسم Operation Epsilon، التي تستند إلى القصة الحقيقية لعشرة علماء نوويين ألمان تم أسرهم من قبل السلطات البريطانية والأمريكية قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، وكتبها الكاتب المسرحي آلان برودي وأخرجها آندي ساندبرج.

على أن يتم عرض Operation Epsilon لأول مرة في المملكة المتحدة في Southwark Playhouse Elephant في الفترة من 15 سبتمبر الجارى إلى 21 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



Operation Epsilon

واستنادًا إلى نصوص المحادثات المسجلة سرًا من الأسر، يُعتقد أن العلماء كانوا يعملون على أسلحة نووية لألمانيا ولم يكونوا على علم بالتقدم الذي أحرزه العلماء الأمريكيون، بقيادة جي روبرت أوبنهايمر في مشروع مانهاتن.

وفي حديثه لصحيفة هيرالد تريبيون عن المسرحية، قال ساندبرج: "هذا هو الجانب الآخر من قصة Oppenheimer، ما كان يحدث في ألمانيا، وفي إنكار متعمد للتقدم والعواقب، شرع كل من الألمان والحلفاء في فكرة القيام بذلك من أجل العلم".

وفي إشارة إلى فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان، أضافت منتجة المسرحية إلين بيرمان: “في الفيلم نرى أن الأمريكيين قلقون من أن تضربنا ألمانيا بقنبلة، لكن من وجهة النظر الألمانية، لم يعرفوا شيًا عما نحن عليه".

عُرضت المسرحية، التي تضم مجموعة من 11 ممثلًا، لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2013 في كامبريدج، ماساتشوستس، وفازت بأربع جوائز IRNE، بما في ذلك أفضل مسرحية جديدة وأفضل مخرج.