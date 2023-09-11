رضوى الشربيني تعتذر لـ حسن شاكوش على الهواء والأخير يرد بأسلوب غير متوقع!!.. لن تصدّقوا ماذا قال!!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - علقت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حلقتها الجديدة من “برنامج هي وبس“، عبر قناة Cbc سفرة، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، بعد تصدرهما عناوين المواقع الإخبارية.

رضوى الشربيني تعتذر لـ حسن شاكوش

وأضافت رضوى الشربيني أنها تناولت تلك القضية مرتين خلال حلقات برنامجها فى الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها معها بسبب نشرها مقطع فيديو تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، وأنه شخص محترم وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

لافتة إلى أن ريم قالت فى تصريحات تليفزيونية أخرى منذ فترة قصيرة إنها لن تستطيع أن تفصح عن سبب مشكلتها مع طليقها لأنه لا يصح إنسانيا ودينيا وأخلاقيا، وروت واقعة بينه وبين ممثلة مشهورة فى نهار شهر رمضان وكان بينهما علاقة.

أوضحت رضوى الشربيني أن ريم طارق تراجعت عن حديثها من خلال مقطع الفيديو الأخير الذى نشرته فى الساعات القليلة الماضية، وذكرت فيه أنها تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، واعتذرت مقدمة البرنامج لشاكوش قائلة: “أنا آسفة ياحسن شاكوش ..أنا رضوى الشربينى بعتذرلك على الهواء”.

رضوى الشربيني تنتقد طليقة حسن شاكوش

وتابعت أن القضية أخذت مجالا كبيرا من الاهتمام تعاطفًا مع “الست”، التى تم تطليقها وطردها خارج منزلها، وكان رجاؤها أن تنتهى علاقتهما بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان فى حالة تصديق تام لأن البنت هى المظلومة لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

ووجهت رضوى رسالة للسيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الإفصاح عن أسرارهم دون تفسير، مما يثير اهتمام آخرين مثلما حدث مع حالة ريم طارق واتهامها لفنانة مشهورة بخيانتها مع زوجها دون توضيح أية تفاصيل، مما أثار حالة كبيرة من الجدل حول تلك الفنانة والتشهير بها.

حسن شاكوش يرد على اعتذار رضوى الشربيني

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو لرضوى الشربيني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام هي تعتذر له، مؤكداً أنه لم يكن يشعر بالضيق منها قائلا: “أنا علي المستوى الشخصي بحبك ومش زعلان منك طبعا”.

ووجه رسالة إلى ضوى الشربيني مؤكداً أنه لم يصرح بأي حديث يشوه زوجته السابقة ولم يرد على الاتهامات التي وجهت لها على الرغم من تسبب الأمر في أزمة صحية ونفسية له.

وتابع حسن شاكوش: “بس عايز أقول لحضرتك ملحوظة أني مصدرش مني أنني اتكلمت عنها أو جرحت فيها، في فيديو أو منشور علي اي صفحة شخصيه ليا، ومردتش علي اي تجريح أو تشويه لي سمعتي وأي كلام اتقال عليا سببلي تعب نفسي وصحي”.

وأوضح أنه لا يجب أن يستمع أحد لطرف واحد في الأزمة كما حدث معه، قائلا:ً “حصل خير بس اللي كنت حابب أوصله ليكي ولي الناس ان محدش يحكم علي حاجة سمعها من خلال طرف واحد..الحمد لله ان الحقيقة ظهرت”.

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