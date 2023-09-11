شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائياً فى أوبرا دبى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائياً في أوبرا دبى ، يوم 20 أكتوبر الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهوره، والتي بتفاعل معها بحماس.

وأعلنت النجمة أنغام عن حفل إضافى يقام فى دولة الكويت، بعد نفاد تذاكر الحفل الأول الذى من المقرر إقامته يوم 29 سبتمبر الجارى، بينما يقام الحفل الثانى 30 سبتمبر، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى.

وكانت أنغام قد أحيت حفل غنائى ضخم مهرجان العلمين فى دورته الأولى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التى عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشنى جدا".