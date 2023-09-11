شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. حكاية فيلم فى هوليود تنبأ بما حصل قبلها بـ 5 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع الذكرى الـ22 لأحداث الـ 11 من سبتمبر، والتي تطرقت لها السينما بأفلام عديدة كونها من أهم الأحداث على مستوى العالم التي غيرت الكثير من الأمور، في كل الأنحاء إذ ترتب عليها تغيرات كبيرة على مستوي العالم، وبالتالي كانت حدثًا ثريًا حاول الكثيرون سرد كواليسه أو ما ترتب عليه بأعمال عديدة إلا أن الغريب هو وجود عمل فني تنبأ بالتفصيل بما حصل قبلها بخمسة أعوام كاملة، وذلك نظراً لأن الفيلم تم عرضه عام 1996.

وذلك خلال فيلم حمل اسم The Long Kiss Goodnight الذى ذكر فيه تفصيلاً على لسان أحد المشاركين فيه بأنهم بالفعل دمروا برج التجارة العالمي نفسه عام 1993.. وأضاف أنهم بقتل 4000 شخص، سيتمكنوا من الحصول علي ميزانية ضخمة من الكونجرس.

وهو الأمر الذى دفع قطاع كبير لأن يبنوا قصصًا كثيرة حول ذلك ممن أكدوا أن الأمر قد يكون مدبر بالفعل، في حين رآه آخرين مجرد صدفة مثلما يظهر في أفلام أخري تنبأت بأحداث عديدة كظهور الفيروسات، وغيرها من الأمور.