شكرا لقرائتكم خبر عن 56 عاما على فيلم "إجازة غرام" لـ فؤاد المهندس وشويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاثنين، 56 عاما على فيلم "إجازة غرام"، حيث طرح لأول مرة في 11 سبتمبر 1967، ومن الفيلم من بطولة فؤاد المهندس، شويكار، نجوى فؤاد، نعيمة وصفى، ومحمد شوقى، تأليف محمود فريد، وإخراج محمود ذو الفقار.

وكان فؤاد المهندس و شويكار أشهر ثنائى فني ناجح، وقدموا العديد من الأعمال الفنية معا ومن ضمنها فيلم " إجازة غرام".

وتدور أحداث الفيلم حول مجدى الذى يعود من أسوان إلى القاهرة، لقضاء إجازة مع زوجته الدكتورة ليلى التى تهتم كثيراً بعملها فى المستشفى، وتنشغل عن زوجها المهندس مجدى الذى يعانى من فراغ، يجد مجدى نفسه منساقاً للجارة الحسناء إلهام التى تعيش وحدها، باعتبار أن زوجها كثير السفر والترحال.

يجد مجدى نفسه يزور إلهام فى شقتها، يقرر العاشقان السفر إلى الإسكندرية، وتترك إلهام رسالة لزوجها صبرى يقرأها حين يعود من الخارج ويعرف مكانها، تعرف ليلى بالأمر، وتحاول إنقاذ زوجها، فتسبق صبرى زوج إلهام الذى يرى مجدى فى أحضان ليلى، تدرك الدكتورة مدى خطأها، وأنها كانت السبب فى لجوء زوجها إلى الخيانة، وتعود إلهام إلى زوجها.