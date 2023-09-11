شكرا لقرائتكم خبر عن بليغ حمدي في فيديو نادر: الفنان لا يموت بل باقٍ بأغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر غدا الثلاثاء، الذكرى الثلاثين على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، إذ رحل فى 12 سبتمبر عام 1993، أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب.

وفى فيديو نادر لبليغ حمدى، قال: "الفنان لا يموت لأن طول ما أغانيه في التليفزيون والراديو موجودة هو باقى وكل حد اشتغلت معه عمل فنى هو أنا ولو بعت لحد فيهم جواب هقوله ازيك يا أنا لأنه عاش معايا فترة، ووردة من أحب الأصوات ليا وصوت عظيم أضاف بوجوده للوطن العربى".

ولد بليغ في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).

بعدها تعاون بليغ مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى .