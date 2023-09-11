شكرا لقرائتكم خبر عن على عهدة المؤرخ زين نصار .. 15 سبتمبر التاريخ الحقيقى لوفاة سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عهدة المؤرخ الموسيقي زين نصار، والذى ساق عددا من الأدلة الموثقة لكبار المؤرخين الفنيين والموسيقيين أثبت أن الفنان سيد درويش رحل يوم 15 سبتمبر وليس 10 سبتمبر كما تنشر الكثير من المواقع ومنها للأسف موقع ويكيبيديا.

داخل الموسوعة العلمية " الغناء والموسيقي " للدكتور والمؤرخ الموسيقي زين نصار أكد أن فنان الشعب رحل يوم 15 سبتمبر عام 1923، وقبل استعداده للسفر والتوجه إلي إيطاليا لدراسة الموسيقي.

دليل آخر علي أن التاريخ الحقيقي لوفاة سيد درويش هو يوم 15 سبتمبر الفيلم الذي قدمه المخرج أحمد بدرخان وكتبه سامي داود، وقدم عام 1966 ففي نهاية هذا الفيلم وبعد اكتشاف شقيقته أنه مات في غرفته يكتب المخرج علي شاشة سوداء ( 15 سبتمبر 1923 ) .

ومن قبل في حوارات كثيرة لحفيده الفنان إيمان البحر درويش أكد أن وفاة جده كانت يوم 15 سبتمبر وليس 10 ، وأدلة أخري كثيرة تؤكد علي أن منتصف شهر سبتمبر هو التاريخ الصحيح للوفاة .

جدير بالذكر أن سيد درويش رحل يوم 15 سبتمبر تاركا مشاريع غنائية وألحانا لمسرحيات لم يكملها، ولكنه كانت لديه أحلاما وطموحات فنية طوال الوقت ولكن الأمنية التي كان اقترب في تحقيقها قبل وفاته كانت السفر إلي إيطاليا علي نفقته الخاصة ليستكمل دراساته الموسيقية سعيا وراء صقل موهبته بالعلم، وبالفعل حدد الموعد وجهز كل شيء استعدادا للسفر، ولكن تلك الأمنية لم يتمكن من تحقيقها فالموت لم يمهله الوقت ليسافر ويدرس .

سيد درويش كان شغوفا بالسفر من أجل التعلم ومعرفة الجديد في عالم الموسيقي ، وكان قبل عزل الخديوي عباس حلمي الثاني قد تقدم بطلب يلتمس ترشيحه لبعثة فنية إلي الخارج يدرس فيها الموسيقي علي نفقة الحكومة المصرية وأرفق بطلبه دور ( عواطفك دي أشهر من نار ) الذي كانت بداية كل شطرة منه تبدأ بحرف من حروف اسم عباس حلمي خديوي مصر آملا في الموافقة علي طلبه، ولكن لم يستجب الخديوي لطلبه واكتفي بمنحه مكافأة مالية.

وجدير بالذكر أن سيد درويش سافر من قبل الي الشام مرتين عامي (1909 و 1912 ) وفي الرحلة الاولي لم ينجح سيد درويش بسبب سبق وجود الشيخ سلامة حجازي في الشام قبل رحلته، مما اضطره لمزاولة فن التمثيل في هذه الرحلة، فاكتسب خبرة في الأداء المسرحي كممثل وهذه التجربة والممارسة العلمية لفن التمثيل أفادته كثيرا عندما بدأ نشاطه في التلحين للفرق المسرحية ، أما المرحلة الثانية عام 1912 فقد ساعدته علي استكمال بناء شخصيته الفنية، حيث سنحت له فرص الالتقاء ببعض كبار الموسيقيين امثال الشيخ صالح الجذبة والشيخ علي الدرويش والاستاذ الكبير عثمان الموصلي وغيرهم ، فأخذ ضروبات وموازين موسيقية كثيرة وموشحات عربية قديمة ، كما تشبع بالكثير من أغانيهم فحفظها واتقنها واستفاد منها، ثم عاد إلى مصر بعد أن زار كل أنحاء الشام والعراق والأناضول وتركيا، وعاد مقتنيا ذخيرة من الكتب الفنية والأدبية .



فيلم سيد درويش يوثق وفاة فنان الشعب سيد درويش يوم 15 سبتمبر



فيلم سيد درويش جاء فيه الموعد الحقيقي والموثق لوفاة سيد درويش