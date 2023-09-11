شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج السوري سمير غريبة.. آخر أعماله الفنية "أعيدوا صباحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم المخرج السوري سمير غريبة، حسب ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين، إذ نشرت صورة له عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي اليكم وفاة الزميل المخرج القدير سمير غريبة، فليكن ذكره مؤبدا".



سمير غريبة

ولد سمير غريبة في مدينة حماة بسوريا، وهو مخرج وممثل سوري، وحاز على عضوية نقابة الفنانين السوريين، قودّم عدة أعمال فنية، منه: مسلسل "البركان" عام 1989، ومسلسل "الجوارح" عام 1995.

يذكر أن آخر مشاركات سمير غريبة الفنية مسلسل "أعيدوا صباحي" عام 2006، وهو من بطولة فراس إبراهيم، صفاء رقماني، رفيق السبيعي، أديب قدورة، جيهان عبدالعظيم، ميلاد يوسف، وغيرهم من الفنانين.