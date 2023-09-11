شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من المرور.. عمرو وهبة يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عمرو وهبة على الاحتفال بعيد زواجه، على طريقته الخاصة، إذ نشر صورة لزوجته من المرور أثناء قيادتها سيارته، وعلق مازحا: "دورت على صورة حلوة انزلها عشان عيد جوازنا ملقتش صوره أحلى من اللى مصورهالك وزاره الداخليه وانتى لاطشه عربيتى من ورايا وبترمحى فى قلب شوارع القاهرة".

وتابع من خلال حسابه على "إنستجرام": "كل سنه وانتى طيبه وتمن هديتك هدفعه للنيابه العامه للمرور إن شاء الله".



عمرو وهبة

يذكر أن عمرو وهبة شارك مؤخرا كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل "الكتيبة 101"، وهو من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.