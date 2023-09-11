شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الوطن العربى يدعون لأهل ليبيا بعد إعصار دانيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نجوم الوطن العربى، لأهل ليبيا بعد إعصار دانيال الذى ضرب البلاد، عبر حساباتهم على تويتر، متمنين السلامة للجميع.

حيث كتب حسين الجسمى ،قائلا:"اللهم الطف بأهلنا في ليبيا و المغرب واحفظهم بحفظك وكن لهم عونًا ونصيرًا يا ربّ العالمين كل الدعم لأهلنا في ليبيا والمغرب".

وقالت إليسا:" كل التضامن والمحبة لشعب ليبيا بعد الكارثة الطبيعية اللي صارت بتمنى الشفاء للمصابين وبصلي لراحة نفس الضحايا والله يصبر عائلاتهم"، وكتبت أصالة" الله يحفظ ليبيا الحبيبة من كل مكروه ويعافي الشعب العظيم اللي تحمّل فوق طاقته ".

وكتبت نانسى عجرم" يا رب ترحم وتلطف بأهلنا بليبيا شو صعب اللي عم يصير"، وقالت يارا "اللهم احفظ ليبيا وشعبها وكُن معهم"، فيما قالت نوال الكويتية" خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق ونسأل الله السلامة للمصابين، حفظ الله الأوطان العربية"، وكتب عصام السقا:" الله يحفظ أهل ليبيا".

وكتبت كارول سماحة:" الله يكون مع أهلنا بليبيا بالوقت الصعب ويخفف من خوفن ويحفظن من كل مكروه"، وقالت ديانا حداد:"اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يالله أن تلطف بحال اخواننا وأهلنا في ليبيا حسبي الله ونعم الوكيل قلوبنا معكم ومع المغرب".



اليسا و أصالة



حسين الجسمى



عصام السقا



كارول سماحة



نانسى عجرم



نوال الزغبى



نوال الكويتية

وارتفاع عدد ضحايا اعصار دانيال إلى 25 شخصا وتسجيل مفقودين فى الإعصار الأمر الذى يضرب البلاد وتحديدا مدن المنطقة الشرقية منذ مساء السبت الماضي.