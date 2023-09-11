شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة لقاء الخميسي للهيئة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والذي يبدأ دورته السادسة في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى الخامس منه، وتضم اللجنة المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس و رئيس المهرجان ، والفنانة صفية العمري والفنان لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي.

الفنانة لقاء الخميسي هي ابنة المسرح فقد نشأت وتعلمت فن التمثيل من خلال المسرح ولذلك فهي بدأت مشوارها في المسرح منذ نعومة أظافرها مع والدها و ما زال المسرح يمثل بالنسبة اليها حالة خاصة و لديها مشروعات مسرحية تتمنى ان تكتمل ، ووقفت من قبل علي خشبة المسرح القومي من خلال مشاركتها في مسرحية " تحب تشوف مأساة " للينين الرملي وإخراج خالد جلال .

وكانت قد شهدت الدورة الخامسة من المهرجان حضورًا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا، وكانت ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة فى سبتمبر 2022 وشاركت فيها 14 دولة من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان