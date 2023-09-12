شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم أحمد العوضى ويحتفى بنجاحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجم أحمد العوضى في ندوة فنية داخل مقر المؤسسة، وكان في استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير.

وجمعت الندوة الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن، وذكى مكاوى ومصطفى القصبى، إلى جانب كل من: لميس محمد ووداد خميس، وشهدت الندوة حديث العوضى حول أهم أعماله وبصماته الفنية خلال الآونة الأخيرة، كما تطرق الحديث إلى بدايته الفنية وأهم المؤثرين فيها وعلاقته بالفنان الراحل نور الشريف.

بالإضافة إلى أهم أعماله الفنية الأخيرة، سواء في الدراما، مثل مسلسل "ضرب نار" وقبلها مسلسل "اللى مالوش كبير"، بالإضافة إلى استعداده لأكثر من فيلم بالسينما، مثل "الإسكندرانى" الذى تعاقد عليه مؤخراً مع المخرج خالد يوسف، وفيلم "البلدوزر" مع المخرج طارق العريان.



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (1)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (2)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (3)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (4)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (5)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (6)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (7)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (8)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (9)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (10)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (11)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (12)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (13)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (14)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (15)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (16)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (17)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (18)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (19)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (20)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (21)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (22)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (23)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (24)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (25)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (26)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (27)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (28)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (29)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (30)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (31)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (32)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (33)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (34)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (35)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (36)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (37)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (38)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (39)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (40)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (41)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (42)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (43)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (44)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (45)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (46)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (47)



الخليج 365 يكرم الفنان احمد العوضى (48)